МЧС: пожар в продуктовом магазине в Симферополе локализован

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Пожар в продуктовом магазине на улице Адалет в Симферополе локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

– В 18:51 пожар в продуктовом магазине на улице Адалет в Симферополе локализован на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет, – говорится сообщении.

Ликвидация возгорания продолжается. на месте работают три пожарных расчета.

Обновлено: в 20:25 возгорание полностью ликвидировано.

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