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НовостиПроисшествия11 мая 2023 17:43

Пожар в продуктовом магазине в Симферополе ликвидирован

Обошлось без пострадавших
Дмитрий Коренев
Пожар в продуктовом магазине на улице Адалет в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар в продуктовом магазине на улице Адалет в Симферополе полностью ликвидирован

Пожар в продуктовом магазине на улице Адалет в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Напомним, возгорание локализовали в 18:51 на площади 75 квадратных метров.

– В 20:25 пожар ликвидирован, – говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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