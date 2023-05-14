В Севастополе вор-рецидивист вынес из магазинов более 200 тысяч рублей

Грабитель проникал в магазины через окно или дверь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе оперативники задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из торговых объектов. Как сообщает полиция города-героя, ранее судимый 25-летний местный житель отжимал пластиковые окна и двери магазинов и похищал ценные вещи и деньги.

- Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к четырём эпизодам противоправной деятельности на территории Севастополя, в результате которой предпринимателям причинён материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей,- отметили в полиции.

Кроме того, две подобные кражи мужчина совершил и на территории других городов полуострова. Сейчас он под стражей. Против него заведены новые уголовные дела. В тюрьме молодой человек может провести еще пять лет.

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