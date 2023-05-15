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НовостиОбщество15 мая 2023 14:34

В Министерстве экономразвития России не утвердили ни один генеральный план Крыма

По словам главного архитектора республики, они были спроектированы на низком уровне
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
За период 2022 года и на сегодняшний день ни один из проектов не был утвержден

За период 2022 года и на сегодняшний день ни один из проектов не был утвержден

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В 2023 году в Крыму не утвердили ни один проект в рамках исполнения генерального плана. Как сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева, объекты были спроектированы на низком уровне.

- Проекты генеральных планов и проекты внесения изменений в генеральные планы Муниципальных образовании принимаются заказчиком недоработанными, неактуальными, выполненными некорректно на низком уровне, - сообщила она.

По словам Соловьевой, за период 2022 года и на сегодняшнии день ни один из проектов не был утвержден. Поэтому в Министерстве экономического развития РФ отклонили предоставленные проекты и сняли его с размещения на платформе Федеральнои информационнои системы территориального планирования из-за низкого качества выполнения.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму на доработке находится восемь проектов генеральных планов городов и поселений, на стадии разработки - еще два.