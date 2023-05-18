В Симферополе построят сельскохозяйственный рынок

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В Симферополе планируют построить оптово-розничный сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщил генеральный директор компании IC Logistics Михаил Сентемов.

– Мы разрабатываем концепцию строительства оптово-розничного сельскохозяйственного рынка на территории Симферополя. Такие запросы и потребности есть, – цитирует Сентемова «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время будет подготовлена финансовая модель проекта. Когда строительство рынка завершится, объект передадут в управление профессиональному оператору. На этот счет в настоящее время ведутся переговоры.

Кроме того, в Симферополе строится логистически-складской комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров. Его сдадут в эксплуатацию весной 2024 года. Объем инвестиций в проект составит 7,5 миллиарда рублей.