В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной операции

Фото: Tg-канал губернатора Херсонской области Михаила Развожаева

В Севастополе простились с двумя отважными бойцами - водителем гаубичного артиллерийского взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Вадимом Чепелевым и водителем 3 гранатометного отделения гранатометного взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Артемом Сухецким. Печальное известие сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Вадим Чепелев родился в Луганской области и с 2014 года сражался с националистами в составе Донецкого ополчения. В Севастополь мужчина переехал к матери и сестре и стал членом севастопольского казачьего общества. В июле 2022 года Вадим Валентинович ушел добровольцем на СВО. Отважно защищая Родину, он погиб в Херсонской области.

Артем Сухецкий - уроженец Херсонской области. В Севастополь он переехал после женитьбы, а после начала спецоперации отправился защищать родную Херсонщину.

- Артем Григорьевич смог оставаться в стороне и пошел освобождать свою родную землю от нацистов. Был ранен во время специальной военной операции в Херсонской области. Умер в госпитале в Севастополе от полученных ранений, - написал губернатор Севастополя.

Артем Сухецкий и Вадим Чепелев похоронены на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.