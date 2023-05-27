МЧС предупредило крымчан о высокой пожароопасности 27-30 мая

27-30 мая в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится на западе Крыма в ближайшие дни, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

– 27-30 мая в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение требований предусмотрена дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность.

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