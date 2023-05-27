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НовостиОбщество27 мая 2023 8:50

Восстановительные работы на сетях крымского интернет-провайдера завершаются

Абонентам рекомендуют перезагрузить свои роутеры
Дмитрий Коренев
Восстановительные работы на сетях одного из крупнейших крымских интернет-провайдеров завершаются

Восстановительные работы на сетях одного из крупнейших крымских интернет-провайдеров завершаются

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восстановительные работы на сетях одного из крупнейших крымских интернет-провайдеров завершаются, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

– Абонентам рекомендуется перезагрузить домашние роутеры, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 мая на сетях одного из основных интернет-провайдеров Крыма произошла авария.

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