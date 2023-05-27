В Керчи сотрудники Госавтоинспекции проверят пассажирские автобусы

Фото: МВД по Республике Крым

В Керчи с 29 по 31 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки пассажирских автобусов.

Инспекторы ДПС будут проверять как состояние самих автобусов, так и соблюдение водителями законодательства в области пассажирских перевозок.

– С юрлицами и индивидуальными предпринимателями также будет проведена работа и осуществлен надзор за выполнением требований по организации и проведению предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и медицинского осмотра водителей, – добавили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером на остановке общественного транспорта на улице Московской в Ялте загорелся троллейбус. К счастью, никто не пострадал. Региональная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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