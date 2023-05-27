В Симферополе может измениться расписание общественного транспорта

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе из-за объединения «Горавтотранса» и «Крымтроллейбуса» в одно предприятие в ближайшее время может изменится график движения некоторых городских маршрутов общественного транспорта. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замгендиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

При этом Мартынов подчеркнул, что переживать по этому поводу симферопольцам не стоит, «никаких катастрофических последствий не будет».

– Возможно, там, где сегодня ходит один автобус, будет ходить больше, или останется один, но большой. Какие бы ни были изменения, они будут экспериментальными. Если население района будет не удовлетворено таким расписанием, мы либо вернем как было, либо найдем консенсус, – заверил он.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2023 года «Крымтроллейбус» перевез 22 миллиона пассажиров - на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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