В Евпатории более десяти улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада Фото: Мария ЛЕНЦ

В Евпатории произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Обесточены частично ул. Фрунзе, ул. Демышева, ул. Некрасова, ул. Казаса, ул. Пушкина, ул. Шевченко, ул. Гагарина, ул. Московская, пр. Победы, пр. Ленина, ул. Урицкого. Работает аварийная бригада, – говорится в сообщении.

Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух-трех часов.

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