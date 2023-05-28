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НовостиОбщество28 мая 2023 8:56

Глава Крыма Аксенов поздравил пограничников с профессиональным праздником 28 мая

Поздравление было размещено в telegram-канале
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Сергей Аксенов/ТГ

Фото: Сергей Аксенов/ТГ

28 мая по всей России отмечается День пограничника. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех причастных крымчан с их профессиональным праздником в своем telegram-канале.

По его словам, пограничники каждый день рискую своей жизнью, защищая государственные границы. Их работа одна из самых трудных и опасных, а благородная миссия требует высокого профессионализма, мужества и стойкости.

- Наши пограничные войска достойно продолжают традиции предшественников. Пограничники выполняют важнейшие задачи по защите российских территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, - отметил Аксенов и поблагодарил личный состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и всех воинов-пограничников.