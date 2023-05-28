Второй этап ремонт здания бывшей гостиницы «Северная» в центре Симферополя обойдется в 43 миллиона рублей

Цена контракта составляет 42 миллиона 674 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала декабря 2023 года в Симферополе планируют закончить второй этап ремонта здания на улице Гоголя, 4. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым «Об определении подрядчика».

Еще в прошлом веке на этом месте находилась гостиница «Северная», а сейчас располагается городская поликлиника №3. Так, согласно документу, все работы там закончатся до 1 декабря.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплекс «Барс» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия на объекте, - сказано в тексте документа.

Также, по данным распоряжения, цена контракта составляет 42 миллиона 674 тысяч рублей.