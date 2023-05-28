В Госсовете Крыма оценили национализированные активы украинских олигархов

В списке оказалась и квартира Зелинского Фото: Александра Тимощенко

Стоимость большинства национализированных объектов украинских олигархов оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее во время сессии крымского парламента депутаты дополнили список национализированного имущества. В нем появились еще 57 пунктов с активами украинских олигархов и политиков. Там же находится и крымская квартира семьи Владимира Зеленского.

- Подавляющее число активов многомиллиардные, – отметил Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, по решению депутатов, недвижимость решили национализировать, а после процедуры переоформления документов - продать на аукционе.