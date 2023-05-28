Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 14:00

В Госсовете Крыма оценили национализированные активы украинских олигархов

Стоимость национализированных объектов украинских олигархов превышает в миллиарды рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В списке оказалась и квартира Зелинского

В списке оказалась и квартира Зелинского

Фото: Александра Тимощенко

Стоимость большинства национализированных объектов украинских олигархов оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее во время сессии крымского парламента депутаты дополнили список национализированного имущества. В нем появились еще 57 пунктов с активами украинских олигархов и политиков. Там же находится и крымская квартира семьи Владимира Зеленского.

- Подавляющее число активов многомиллиардные, – отметил Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, по решению депутатов, недвижимость решили национализировать, а после процедуры переоформления документов - продать на аукционе.