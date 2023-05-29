Аксенов: в зону СВО отправили вещи, продукты и три машины

Фото: пресс-служба главы Крыма

В зону специальной военной операции отправили вещи, продукты и три автомобиля УАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Отправили необходимые вещи и продукты для наших бойцов, – рассказал руководитель региона.

Аксенов отметил, что военнослужащие получат футболки, термобелье, носки, перчатки, головные уборы и консервы. Глава Крыма также добавил, что военным передадут три УАЗ СГР («Буханка»).

– Как сказал наш президент, мы идем только вперед благодаря преданности Родине, воле и нашему единству. Вместе – к Победе! – написал Аксенов.