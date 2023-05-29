В Симферополе ликвидировали напавшую на мужчину собаку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки собаки два раза напали на людей в Симферополе, одну из них пришлось ликвидировать. Об этом пишет КИА со ссылкой на Госкомветеринарии Крыма.

Так, днем 28 мая житель крымской столицы зашел на территорию запущенного домовладения за мячом. Там на мужчину напала собака весом около 60 килограмм. Животное нанесло тяжелые повреждения пострадавшему. На место вызвали полицию.

– По прибытию специалистов на место происшествия пес сидел сверху на мужчине. В итоге слаженных действий животное удалось отпугнуть, – рассказал председатель Госкомветеринарии Валерий Иванов.

Пострадавшего увезли в больницу. Иванов отметил, что собака имела все признаки хозяйской и сейчас находится на карантине.

Кроме того, в ночь на понедельник, 29 мая, в Симферополе еще один пес напал на прохожего. На место также прибыли полицейские. В целях защиты собаку пришлось ликвидировать. Тело животного также поместили в карантин.