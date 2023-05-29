В Севастополе водитель врезался в столб и попал в больницу

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В ночь на понедельник, 29 мая, в Севастополе Renault врезался в столб, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 2.26 на площади 50-летия СССР. 47-летний мужчина на большой скорости ехал за рулем Renault. В районе дома № 5/3 водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги и врезалась в столб.

– В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.