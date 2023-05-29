В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение

Паромная переправа продолжает работать Фото: Евгения ГУСЕВА

29 мая в Керченском проливе ожидаются сильный ливень, грозы и шквалистый ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным дождем, грозой со шквалами 12-15 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа продолжает работать. По данным Минтранса, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 29 мая через пролив в обе стороны перевезли 159 178 пассажиров, 128 231 автомобиль и 16 125 железнодорожных вагонов.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым предупредило, что в ближайшие три дня на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

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