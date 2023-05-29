Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:55

В Крыму спасли женщину, повредившую ногу

Инцидент произошел в Новом Свете
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Новом Свете спасли женщину 1975 года рождения, которая повредила ногу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел 27 мая. На тропе Голицына женщина повредила ногу и обратилась за помощью. На место прибыли четверо спасателей. Они обнаружили пострадавшую на сыпучем склоне недалеко от Сквозного грота. Сотрудники МЧС наложили на ногу холодный компресс и вакуумную шину. Далее женщину транспортировали на носилках к служебному автомобилю. Женщину доставили в больницу. Ей поставили предварительный диагноз – перелом лодыжки.