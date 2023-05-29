Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 10:04

На ярмарках в Симферополе продали более 78 тонн продукции

В минувшие выходные ярмарки работали на девяти локациях
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 78 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– В Симферополе состоялись сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня», организованные МУП «Метроград» и Минсельхозом Крыма. В выходные ярмарочная торговля традиционно была организована на девяти локациях города. По итогам мероприятий товаропроизводители реализовали 78,2 тонны свежей продукции, – говорится в сообщении.

Традиционно на ярмарках был представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца и многое другое. Приобрести все это можно было сниженным ценам – торговля ведется без посредников и наценок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50