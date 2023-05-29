На ярмарках в Симферополе продали более 78 тонн продукции

Фото: администрация Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более 78 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– В Симферополе состоялись сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня», организованные МУП «Метроград» и Минсельхозом Крыма. В выходные ярмарочная торговля традиционно была организована на девяти локациях города. По итогам мероприятий товаропроизводители реализовали 78,2 тонны свежей продукции, – говорится в сообщении.

Традиционно на ярмарках был представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца и многое другое. Приобрести все это можно было сниженным ценам – торговля ведется без посредников и наценок.

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