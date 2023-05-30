Погода на 30 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Ялте облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +20...+22°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный до 14 м/с. Днем тепло +21…+23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +20°…+21°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Евпатории +20…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Саках +20…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Керчи +20…+21°, южный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +19…+20°, юго-западный 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +18…+19°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +20…+21°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Армянске +19…+20°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +19…+21°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+19°.

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