В Симферополе 30 мая отключат свет на 27 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

30 мая в Симферополе отключат свет на 27 улицах, 4 переулках и 1 проезде.

По сути адреса «отключек» совпадают с теми, что были в этот понедельник, 29 мая. В пресс-службе «Крымэнерго» рассказали, что перебои в электроснабжении столичного города возникнут с восьми утра до пяти вечера. Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому на несколько часов и обесточивают отдельные районы столицы Республики Крым.

Где в Симферополе отключат свет 30 мая 2023:

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица Карла Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Миллера, 64А, 64Б;

шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ;

шоссе Евпаторийское/улица КИМ, 69/56, 71/89;

переулок Кимовский, 9-13 ;

переулок Персиковый, 3;

улица Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13;

улица Хромченко, 23/5;

улица Вишневая, 38-62 , 39-63 ;

улица Ростовская, 17;

улица Камская, 2-8 , 1-3 ;

улица Смольная, 13-21/2 ;

переулок Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;

улица Киевская, 135 А;

улица Лизы Чайкиной, 2/21-22 ;

улица Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ;

улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;

улица Заводская, 31;

улица Залесская, 2-16 , 1-17 , 105;

улица Дарвина, 2-10 , 1-19 ;

улица Нестерова, 2-22 , 1-113 , по ГП: 8, 10, 44-56 , 7;

улица Токарева, 28-30 , 69.

Кстати, в Симферополе в силе штормовое предупреждение на 29-30 мая. Синоптики предупреждают о том, что столичный город может накрыть сильный ливень, гроза, град, мощный ветер. Такой комплект «четыре в одном» может привести к порыву электросетей, а это значит, что может расшириться список адресов «отключек» на 30 мая.

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