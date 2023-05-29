В Крыму опрокинулась фура: погиб водитель

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 29 мая, в Красноперекопском районе опрокинулся грузовик MAN TGA с полуприцепом, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около двух часов дня. 52-летний мужчина на большой скорости ехал за рулем фуры по автодороге Джанкой – Красноперекопск. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погиб водитель

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.