В Симферополе пройдут мероприятия в память о святителе Луке Крымском

Фото: сайт Симферопольской и Крымской епархии

В Симферополе 30 мая состоится научно-практическая конференция, приуроченная к 100-летию со Дня архиерейской хиротонии (таинство, в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий) святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Об этом сообщает Крымская газета.

– 30 мая состоится научно-практическая конференция, организованная Симферопольской епархией совместно с Медицинской академией им. С.И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского. Начало конференции в 11:00, место проведения – актовый зал Медакадемии, – пишет издание.

Перед началом мероприятия в храме святителя Луки при Медицинской академии имени С.И. Георгиевского преосвященный Каллиник, епископ Бахчисарайский совершит молебен, после чего состоится возложение цветов к мемориальной доске святителю.

Вниманию гостей также будет представлена выставка литературы из фондов редкой книги Медакадемии.

СПРАВКА КП

Архиепископ Лука или Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) в 1877 году в Керчи. С апреля 1946 года стал Симферопольским и Крымским архиепископом. Кроме того, он является российским и советским хирургом, ученым, доктором медицинских наук, профессором. По совместительству он духовный писатель и доктор богословия. Представлен к Сталинской премии первой степени.

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