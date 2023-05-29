В Крыму из-за ливней подтопило четыре приусадебных участка и частный дом

На Южном берегу Крыма из-за сильных осадков подтопило несколько приусадебных участков и частное домовладение

На Южном берегу Крыма из-за сильных осадков подтопило несколько приусадебных участков и частное домовладение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По состоянию на 16:00 оставались подтопленными частный дом и приусадебный участок в Гурзуфе, два приусадебных участка в Алуште и один участок в Кореизе.

– Вода с участков сходит самотеком. Для откачки воды из ЧДВ привлечено две мотопомпы, – добавили в МЧС.

Ситуация уточняется и находится на контроле правительства республики.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 29-31 мая. В Симферополе из-за непогоды введен режим повышенной готовности.

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