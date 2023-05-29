«Меганом» на связи

Пресс-служба мобильного оператора «Волна»

В минувшие выходные в бухте Капсель состоялось открытие Академии творческих индустрий «Меганом». Оставаться на связи участникам открытия помог крымский оператор связи «Волна».

- На церемонии открытия работали две наши передвижные базовые станции, позволяя гостям и участникам оперативно обмениваться сообщениями, вести прямые трансляции в интернете, создавать и публиковать мультимедиа контент, – рассказали в пресс-службе оператора.

Пресс-служба мобильного оператора «Волна»

Кроме того, для круглогодичного обеспечения качественным мобильным сигналом учащихся академии на территории арт-кластера была установлена стационарная базовая станция мобильной связи.

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