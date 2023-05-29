В Ленинском районе Крыма обезвредили снаряды, мины и гранаты времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 29 мая, в Ленинском районе пиротехники обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Так, в двух километрах от села Ячменное нашли артиллерийский снаряд АС-76, две мины ММ-50, 26 гранат РГД-33, пять гранат РПГ-40, семь детонаторов гранат и 160 патронов. В пяти километрах от села Бондаренково обнаружили десять 76-миллиметровых снарядов.

–Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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