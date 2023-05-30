Ялта попала в топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в июне 2023

В Ялте летом хорошо отдыхать.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта вошла в рейтинг курортов России, где очень дорогие отели и гостиницы в самом начале этого лета.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ тщательно изучив данные заявок, выявили самые дорогостоящие туристические направления в июне 2023:
- Пальма первенства по дороговизне у карельского города Сортавала, где средняя стоимость ночи - 5151 рублей. На втором поселок Чемал на Алтае, а на третьем - Светлогорск в Калининградской области.
Ялта в этом списке заняла почетное шестое место, практически попала в «золотую» середину. В городе счастья за крышу над головой нужно отдать свыше четырех тысяч рублей за сутки проживания.
И так, топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сортавала, 5151
Чемал, 5127
Светлогорск, 5121
Красная Поляна, 4689
Санкт-Петербург, 4665
Ялта, 4367
Зеленоградск, 4318
Ольгинка, 4199
Владивосток, 3888
Геленджик, 3706.
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