Ялта попала в топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в июне 2023

В Ялте летом хорошо отдыхать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта вошла в рейтинг курортов России, где очень дорогие отели и гостиницы в самом начале этого лета.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ тщательно изучив данные заявок, выявили самые дорогостоящие туристические направления в июне 2023:

- Пальма первенства по дороговизне у карельского города Сортавала, где средняя стоимость ночи - 5151 рублей. На втором поселок Чемал на Алтае, а на третьем - Светлогорск в Калининградской области.

Ялта в этом списке заняла почетное шестое место, практически попала в «золотую» середину. В городе счастья за крышу над головой нужно отдать свыше четырех тысяч рублей за сутки проживания.

И так, топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сортавала, 5151

Чемал, 5127

Светлогорск, 5121

Красная Поляна, 4689

Санкт-Петербург, 4665

Ялта, 4367

Зеленоградск, 4318

Ольгинка, 4199

Владивосток, 3888

Геленджик, 3706.

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