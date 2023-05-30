Для борьбы с градом в Крыму запустили более 100 ракет

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С 24 по 27 мая в Крыму по опасным облакам выпустили более 100 противоградовых ракет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

Как пояснил глава ведомства Андрей Савчук, такие меры принимаются для защиты урожая, который рассчитывают собрать на площади около 3 тысяч гектар.

– Как правило, это сады, виноградники, посевы зерновых, которые возделывают наши аграрии в Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Белогорском, Кировском, Сакском, Симферопольском районах и близ Судака, –отметил министр.

Савчук отметил, что град может принести огромные убытки всей экономике Крыма. Такие осадки способны уничтожить фруктовые деревья, повредить лозу, зерновые и зерно-бобовые культуры, а также овощи.

– Кроме работы на угодьях наших сельхозтоваропроизводителей противоградовая служба выполняет очень важную социальную нагрузку – защищает от града дома, придомовые территории и огороды крымчан на территории около 150 тысяч гектаров, – подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.

В 2022 году аграриям, у которых заключены договоры на защиту от града, удалось спасти сельхозпродукцию на сумму около 1,5 миллиардов рублей. Министр рассказал, как именно в республике происходит процесс борьбы с градом.

– В облаке снаряд разрывается, распыляя реагент – частицы йодистого серебра. Ну а дальше дело за химическим процессом: провоцируется образование мелкого, частого града, который проходя через теплые слои воздуха превращается просто в капли дождя. После отработки цели работает система самоликвидации. При детонации ракета дробится на безопасные осколки, – отметил Савчук.