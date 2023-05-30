Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 6:15

В Симферополе восстановят 25 километров линий уличного освещения

На эти цели выделили 25 миллионов рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Симферополе восстановят 25 километров линий уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Восстановлением линий занимается муниципальное учреждение «Горсвет». Кроме того, в крымской столице выполнят монтаж 900 новых светоточек.

– Финансирование выделено в объеме 25 миллионов рублей. Уже выполнено около 50% от запланированных в этом году работ, – отметил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По словам главы ведомства, благодаря тому, что к этой работе привлекли «Горсвет», удалось сэкономить бюджетные средства. Подрядчику пришлось бы заплатить примерно вдвое больше.