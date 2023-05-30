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В 2023 году в Симферополе восстановят 25 километров линий уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Восстановлением линий занимается муниципальное учреждение «Горсвет». Кроме того, в крымской столице выполнят монтаж 900 новых светоточек.

– Финансирование выделено в объеме 25 миллионов рублей. Уже выполнено около 50% от запланированных в этом году работ, – отметил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По словам главы ведомства, благодаря тому, что к этой работе привлекли «Горсвет», удалось сэкономить бюджетные средства. Подрядчику пришлось бы заплатить примерно вдвое больше.