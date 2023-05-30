МЧС Крыма: уровень воды в Салгире может подняться на 1-2 метра

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Во вторник, 30 мая, уровень воды в реке Салгир может подняться на 1-2 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– На реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, а на реке Салгир на 1-2 метра, – отметили в ведомстве.

В МЧС не исключают выхода воды на пойму в низких местах. Кроме того, возможны подтопления усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища.

Ранее сообщалось, что в Симферополе затопило часть Гагаринского парка, которая прилегает к реке Салгир. Под водой оказались пешеходные дорожки, мостик через Малый Салгир и подступы к мостам, которые посолиднее размерами.

Напомним, в связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение.30 и 31 мая в республике ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности.