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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:26

В Симферополе дерево упало на 32-летнюю женщину

Инцидент произошел на улице Киевской
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Во вторник, 30 мая, в Симферополе дерево упало на 32-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел ранним утром. На улице Киевской дерево упало на жительницу крымской столицы.

– С травмой головы, переломами ноги и ребер женщина госпитализирована в одну из городских больниц, – отметили в СК.

По факту случившегося ведомство проводит проверку. Следователи оценят работу профильных служб, ответственных за содержание зеленого фонда и обслуживание территории. Прокуратура также проводит проверку. Надзорное ведомство выяснит, как администрация соблюдала правила благоустройства при содержании зеленых насаждений.

– Помимо этого, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций. В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.