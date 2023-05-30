Из водохранилищ Крыма после ливней начали сбрасывать воду

В Крыму после обильных дождей проводится плановый сброс воды из водохранилищ Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму после обильных дождей проводится плановый сброс воды из водохранилищ, сообщили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

– В настоящий момент проводятся плановые попуски из Симферопольского водохранилища расходом 7 кубометров в секунду, комплекса Белогорского и Тайганского водохранилищ суммарным расходом 5 кубометров в секунду, Загорского водохранилища расходом около 3 кубометров в секунду, – говорится в сообщении.

В комитете добавили, что в целом водохозяйственная обстановка в Крыму спокойная и стабильная.

Ранее региональный главк МЧС предупредил, что 30 мая уровень воды в реке Салгир может подняться на 1-2 метра. Не исключены подтопления усадеб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50