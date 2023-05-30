Аксенов: расчистка русел рек в Крыму позволила избежать массовых подтоплений

Несмотря на затяжные дожди, массовых подтоплений в Крыму удалось избежать Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Несмотря на затяжные дожди, массовых подтоплений в Крыму удалось избежать, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– В целом работа по расчистке русел рек и другие противопаводковые меры помогли избежать подтоплений на территории республики. <...> Если раньше после каждого сильного ливня могло возникнуть до двадцати точек подтоплений одновременно, то в настоящее время там, где вынули грунт, срезали кустарники и деревья, ситуация нормализировалась, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что работа по расчистке русел будет продолжена.

Самое большое подтопление было зафиксировано в селе Кленовка Симферопольского района. Также были незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе, добавил глава республики.

Ранее Госкомводхоз республики сообщил, что в Крыму после продолжительных ливней начали сбрасывать воду из водохранилищ. В ведомстве отметили, что в целом водохозяйственная обстановка в республике спокойная и стабильная.

Напомним, в связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение. 30 и 31 мая в республике ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности.

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