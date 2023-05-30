В Ялте бухгалтер присвоила более 13 миллионов рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ялте 38-летнюю местную жительницу подозревают в присвоении более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Ранее не судимая женщина работала бухгалтером. Целый год она переводила деньги со счета работодателя на свои банковские карты. При этом женщина скрывала свои противоправные действия.

– Хищение средств было обнаружено лишь после ее увольнения, – отметили в МВД.

Подозреваемая написала явку с повинной. Деньги крымчанка потратила на личные нужды и выплату долгов. Возбуждены уголовные дела, фигурантка находится под подпиской о невыезде.