В Симферополе 31 мая отключат свет на 25 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

31 мая в Симферополе отключат свет на 25 улицах, 4 переулках и 1 проезде. Пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» сообщила, что отключения электроснабжения запланированы с 8.00 до 17.00. В столице Республики Крым идет ремонт электросетей, поэтому отдельные районы и остаются без света.

Где в Симферополе не будет света 31 мая 2023:

- улицы Казанская, 12-34 , 1-25 ; Карла Маркса, 40-58 ; Винницкая, 146-172 , 13-23 ; Телефонный спуск, 21; Связистов, 142-174 , 131-159 ; Высотная/ Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ; Петровская балка, 318-340 , 285-305 ; Производственная, 6-56 ; Тарабукина, 165-167 ; Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13; Хромченко, 23/5; Вишневая, 38-62 , 39-63 ; Ростовская, 17; Камская, 2-8 , 1-3 ; Смольная, 13-21/2 ; Киевская, 135 А; Лизы Чайкиной, 2/21-22 ; Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ; Акъ-Кая, 2, 1-5 ; Заводская, 31; Залесская, 2-16 , 1-17 , 105; Дарвина, 2-10 , 1-19 ; Нестерова, 2-22 , 1-113 , по ГП: 8, 10, 44-56 , 7; Токарева, 28-30 , 69; шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ; шоссе Евпаторийское/ КИМ, 69/56, 71/89;

- переулки Конечный, 2-16, 5-13; Кимовский, 9-13 ; Персиковый, 3; Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;

- проезд Второй Петровский, 1-3.

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