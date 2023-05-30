Сквер на бульваре Ленина в Симферополе благоустроят к 1 июля

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Благоустройство сквера на бульваре Ленина в Симферополе планируют завершить к 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Каждый день на объекте работают от 50 до 70 человек.
– Конечно, хотели успеть его благоустроить ко Дню города, но погода внесла свои коррективы, – отметил глава администрации Михаил Афанасьев.
Градоначальник подчеркнул, что подрядчик соблюдает сроки, предусмотренные контрактом. Руководитель администрации заверил, что никакого отставания нет.
– Я уверен, что данное общественное пространство будет востребовано и всем понравится, – отметил Афанасьев.