Сквер на бульваре Ленина в Симферополе благоустроят к 1 июля

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Благоустройство сквера на бульваре Ленина в Симферополе планируют завершить к 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каждый день на объекте работают от 50 до 70 человек.

– Конечно, хотели успеть его благоустроить ко Дню города, но погода внесла свои коррективы, – отметил глава администрации Михаил Афанасьев.

Градоначальник подчеркнул, что подрядчик соблюдает сроки, предусмотренные контрактом. Руководитель администрации заверил, что никакого отставания нет.

– Я уверен, что данное общественное пространство будет востребовано и всем понравится, – отметил Афанасьев.