Крымчан пригласили принять участие в премии «Экология – дело каждого»

Целью проекта является привлечение внимания к теме экологии, бережного отношения к природе и окружающему миру, развитие детско-юношеских экологических организаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте текущего года в России стартовал третий сезон международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-центр премии, принять участие в премии могут дети и их педагоги и наставники.

– Число номинаций в третьем сезоне премии увеличилось с девяти до 12, новыми стали «Экотуризм», «Экопросвещение» и «Экология души». Изменения в проекте позволят стать его участниками не только детям и подросткам, но и взрослым, которые занимаются популяризацией тем экологического просвещения и экологического воспитания через творчество, – пишет издание со ссылкой на пресс-центр премии.

Целью проекта является привлечение внимания к теме экологии, бережного отношения к природе и окружающему миру, развитие детско-юношеских экологических организаций.

Заявки на участие в премии принимают до 1 октября на портале проекта.

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