Две школы ремонтируют в Советском районе Крыма

В селах Ильичево и Краснофлотское ремонтируют школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Крыма стартовал ремонт двух школ.

– Две школы ремонтируют в Советском районе: в селах Ильичево и Краснофлотское. Чтобы не мешать урокам, обновления начали по завершении учебного года, – передает «Крым 24».

В Краснофлотской школе сейчас ремонтируют фасад и спортзал, после чего приступят к замене пола на путях эвакуации.

В Ильичевской школе ремонт начали с крыши - старая кровля регулярно протекала, из-за сырости потолки покрывались плесенью. Также рабочим предстоит отремонтировать фасад и санузлы.

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