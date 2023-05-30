В междугородних автобуса Крыма хотят установить валидаторы

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Власти Крыма изучают возможности установки валидаторов в междугородних автобусах. Об этом сообщил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте республиканского минтранса Тимур Сеттаров.

Валидаторы исключат ситуации, когда водители принимают оплату наличными мимо кассы перевозчика. Это повысит уровень оплаты проезда. Чиновник отметил, что на междугородних рейсах собираются установить валидаторы. По его словам, в настоящее время этот вопрос прорабатывается.

– В будущем планируется «отвязать» пассажиров междугородних рейсов от приобретения билетов через кассы автостанций, предоставив возможность покупки билетов онлайн или через валидаторы, – сообщил Сеттаров РИА Новости Крым.

По его словам, такая опция уже доступна для пассажиров некоторых пригородных автобусных маршрутов. Кроме того, в крымских электропоездах можно оплатить проезд картой. В Минтрансе также подчеркнули, что если человек без билета получит травму во время поездки, то он не сможет рассчитывать на получение компенсации.