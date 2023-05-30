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НовостиОбщество30 мая 2023 14:09

В Крыму более 2 тысяч человек наказали за коррупцию

Это показатель за полтора года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За полтора года в Крыму более 2 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– За без малого полтора года прокуроры выявили более 2 тысяч лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, –отметили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что к ответственности привлекли такое же количество должностных лиц. Для того, чтобы возместить ущерб от таких нарушений, а также обратить в доход государства имущество, законность приобретения которого не подтверждена, в суды направили 47 исковых заявлений на сумму почти 48 миллионов рублей.

– Наиболее подтвержденными коррупционным рискам остаются сферы землепользования, градостроительства, ЖКХ, бюджетного законодательства и здравоохранения, – подчеркнул прокурор Крыма Олег Камшилов.