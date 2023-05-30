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НовостиОбщество30 мая 2023 14:35

За выходные в Симферополе поймали 14 пьяных водителей

26-28 мая в Крыму проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Дмитрий Коренев
С 26 по 28 мая в Симферополе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С 26 по 28 мая в Симферополе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 по 28 мая в Симферополе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За это время сотрудники Госавтоинспекции пресекли 14 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает Крымское информационное агентство.

– В ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были выявлены 14 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей, – пишет агентство.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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