За выходные в Симферополе поймали 14 пьяных водителей

С 26 по 28 мая в Симферополе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 по 28 мая в Симферополе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За это время сотрудники Госавтоинспекции пресекли 14 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает Крымское информационное агентство.

– В ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были выявлены 14 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей, – пишет агентство.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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