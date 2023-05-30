Обильные дожди положительно повлияют на урожай в Крыму

Обильные осадки окажут положительное влияние на урожай в Крыму Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Обильные осадки окажут положительное влияние на урожай в Крыму, заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.

– Учитывая время года и температурные условия, это влияет только положительно. Культуры еще находятся в фазе созревания: пшеница, ячмень в фазе налива, это положительно повлияет. А для культур ярового сева – горчица, кориандр, лен, подсолнечник – это вообще манна небесная, – рассказал Савчук корреспонденту «Крым 24».

Ранее замдиректора по научной работе Агротехнологической академии Крымского федерального университета Дмитрий Дударев рассказал, что накопившаяся в почве влага оказывает благоприятное воздействие в том числе и на поздние масличные культуры, такие как подсолнечник, особенно в зоне рискованного земледелия.

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