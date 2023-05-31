ВЦИОМ: 22% россиян хотели бы провести летний отпуск в Крыму

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Более 20% россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

– Около 5% россиян в ходе опроса заявили о планах провести летний отпуск в Крыму, при этом о мечте отдохнуть на полуострове при наличии средств и времени заявили уже 22%, – цитирует его РИА Новости Крым.

Родин считает, что такой разрыв связан с отложенным спросом. По мнению директора, потенциал крымской туристической отрасли гораздо больше, чем у других регионов. На втором месте по популярности оказались Байкал и Алтай (по 14%), на третьем – Краснодарский край и Ленинградская область (по 11%), а на четвертом – Сочи (10%).

Всероссийский телефонный опрос проведен среди 1600 россиян старше 18 лет.