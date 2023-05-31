День города в Симферополе пройдет без массовых мероприятий

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В связи с проведением специальной военной операции в Симферополе не будут проводить масштабные массовые мероприятия в День города, который отметят в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

– С учетом сегодняшней ситуации принято решение не проводить массовые масштабные мероприятия, но жителей и гостей города мы без праздника не оставим, – отметил градоначальник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Афанасьев рассказал, что Симферополь традиционно украсят. На перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской установят фотозоны.

– Там же, на Пушкина, у нас будет выставка картин, – добавил глава администрации.

В Симферополе также пройдут различные мастер-классы, анимационные игровые программы для детей, викторины и спортивные соревнования. Кроме того, все желающие смогут сдать нормативы ГТО.