Курорты Крыма попали в топ-10 самых популярных направлений для путешествий с детьми летом 2023

Крым привлекает к себе туристов прекрасными пляжами и теплым морем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты вошли в рейтинг мест, востребованных для отдыха с детьми во время летних каникул. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ изучили статистику и выявили самые популярные направления путешествий с детьми в 2023 году. «Золото» у Сочи, «серебро» заполучила Анапа, «бронза» у Питера.

- В «горячую десятку» детских направлений 2023 года попало много не только кубанских, но и крымских направлений, - отметили аналитики.

Феодосия заняла почетное 4-ое место, у Ялты 6-ое, Алушта замыкает «десятку».

И так, топ-10 самых популярных направлений для путешествий с детьми в 2023 году (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3784

Анапа, 3500

Санкт-Петербург, 4844

Феодосия, 3531

Геленджик, 4134

Ялта, 5044 Евпатория, 3766

Судак, 3639

Ейск, 2796

Алушта, 4 176.

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