К уборке улиц Симферополя привлекли около 500 человек

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В среду, 31 мая, к уборке улиц и общественных пространств Симферополя привлекли около 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на непогоду, уборка началась ранним утром. К этой работе привлекли около 500 человек. Это сотрудники муниципального учреждения «Город» и подрядной организации.

– Основной акцент сегодня делаем на уборку намывов грунта и щебня на улицах, очистке решеток ливневой канализации для обеспечения ее работоспособности, – рассказал директор «Города» Антон Гумен.

Кроме того, коммунальщики распиливают и вывозят упавшие ветки деревьев.