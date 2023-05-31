Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Фото: официальная страница ВК санатория "Ай-Петри".

В Крыму создают максимально благоприятные условия для развития предпринимательства. По итогам 2022 года республика поднялась сразу на 30 позиций в рейтинге, показав значительное снижение индекса административного давления на бизнес. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Республика Крым по итогам 2022 года показала значительное снижение индекса административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций, и заняла шестое место среди 85 субъектов Российской Федерации, – рассказал руководитель региона.

Аксенов пояснил, что индекс административного давления рассчитывается в рамках постоянного мониторинга эффективности реформы контрольно-надзорной деятельности и выявления проблем административной среды. Эти показатели включены в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Данные отрабатываются различными органами власти.

– Снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства – один из приоритетов крымской власти, – заверил глава республики.

Аксенов отметил, что это важный фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Крыма.