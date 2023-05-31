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НовостиОбщество31 мая 2023 9:07

В Керчи заменили мемориальные таблички с ошибками в фамилиях героев спецоперации

Они были установлены ко Дню города
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
На мемориальной табличке ранее было неверно указано отчество Дарьи Дугиной.

На мемориальной табличке ранее было неверно указано отчество Дарьи Дугиной.

Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи заменили мемориальные таблички с ошибками в фамилиях героев СВО. Об этом КП-Крым сообщили в керченском горсовете. Ошибки были допущены в фамилии героя ДНР Михаила Толстых и дочери известного философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной.

- На аллее заменили мемориальные таблички, - сообщили в пресс-службе горсовета Керчи.

Мемориальные таблички с именами героев спецоперации были установлены в центре Керчи возле молодых деревьев Сада памяти, который высадили возле храма Иоанна Предтечи. По данным городских властей, таблички изготовил керченский меценат Владимир Тыква.

Фамилия героя ДНР ранее была указана с ошибкой, сейчас табличку заменили. Фото: пресс-служба Горсовета Керчи

Фамилия героя ДНР ранее была указана с ошибкой, сейчас табличку заменили. Фото: пресс-служба Горсовета Керчи

На мемориальных постаментах выгравированы имена погибших в спецоперации керчан, а также героев Донецкой народной республики и дочери политолога Дарьи Дугиной. Однако местные жители заметили, что отчество погибшей Дарьи Дугиной было указано не верно (Алексеевна вместо Александровна), а в фамилии Михаила Толстых была допущена опечатка в виде замены букв местами.

Сейчас, по данным горсовета Керчи, ошибки исправлены.