В Керчи заменили мемориальные таблички с ошибками в фамилиях героев спецоперации

На мемориальной табличке ранее было неверно указано отчество Дарьи Дугиной. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи заменили мемориальные таблички с ошибками в фамилиях героев СВО. Об этом КП-Крым сообщили в керченском горсовете. Ошибки были допущены в фамилии героя ДНР Михаила Толстых и дочери известного философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной.

- На аллее заменили мемориальные таблички, - сообщили в пресс-службе горсовета Керчи.

Мемориальные таблички с именами героев спецоперации были установлены в центре Керчи возле молодых деревьев Сада памяти, который высадили возле храма Иоанна Предтечи. По данным городских властей, таблички изготовил керченский меценат Владимир Тыква.

Фамилия героя ДНР ранее была указана с ошибкой, сейчас табличку заменили. Фото: пресс-служба Горсовета Керчи

На мемориальных постаментах выгравированы имена погибших в спецоперации керчан, а также героев Донецкой народной республики и дочери политолога Дарьи Дугиной. Однако местные жители заметили, что отчество погибшей Дарьи Дугиной было указано не верно (Алексеевна вместо Александровна), а в фамилии Михаила Толстых была допущена опечатка в виде замены букв местами.

Сейчас, по данным горсовета Керчи, ошибки исправлены.