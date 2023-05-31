Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крым примет участие в Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве на территории ВДНХ в ноябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Мы готовы рассказать о достижениях и представить огромный потенциал нашего региона в самых разных сферах: от курортов и туризма до промышленности и сельского хозяйства, – отметил руководитель региона.

Аксенов убежден, что эта информация заинтересует потенциальных инвесторов, а также всех, кто хочет лучше узнать Крым. Глава республики подчеркнул, что выставка позволит ознакомиться с достижениями и передовым опытом других регионов.

– Мы открыты для всего нового, готовы перенимать и применять лучшие практики, – написал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что республика – это место, где можно реализовать самые смелые и масштабные проекты.